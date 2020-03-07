وبفوزه السابع في آخر ثماني مباريات والعاشر تواليا ضد مونشنغلادباخ، رفع دورتموند رصيده الى 51 نقطة بفارق نقطة عن بايرن الذي يستقبل اوغسبورغ المتواضع الأحد، منتزعا المركز الثاني من لايبزيغ الذي اكتفى بتعادل سلبي مع مضيفه فولفسبورغ.

واستعد دورتموند بأفضل طريقة لمباراة الأربعاء ضد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما هزمه ذهابا 2-1.

وترك المدرب السويسري لوسيان فافر مهاجمه الإنكليزي الشاب جايدون سانشو، أفضل هداف وممرر هذا الموسم لفريقه، على مقاعد البدلاء ودفع بدلا منه بيوليان براندت، وذلك في ظل الغياب المستمر للقائد المصاب ماركو رويس.

وفي أول مباراة يعود فيها الى ملعب فريقه السابق بعد انتقاله الى دورتموند الصيف الماضي، سجل البلجيكي ثورغان هازار هدفه الخامس هذا الموسم مستلما تمريرة من النروجي الشاب ارلينغ هالاند فروَّض بذكاء وسدد بيسراه كرة جميلة في الزاوية اليسرى البعيدة (8).

وجاء الشوط الاول متكافئا باستثناء اللمحة الجميلة والناجعة من هازار.

وبعد كرة من ركنية لم ينجح احد من دفاع دورتموند بتشتيتها، وصلت الى قائده المتربص لارس شتيندل تابعها من مسافة قريبة في الشباك مسجلا هدفه الخامس في آخر ثلاث مباريات (50).

وقام الحارس السويسري يان سومر بصدة عالمية حرم فيها الظهير المغربي أشرف حكيمي من تسجيل هدف استعادة التقدم من رأسية داخل المنطقة (64).

وبعد دخول سانشو، رد حكيمي من مرتدة على الجهة اليمنى سددها بين قدمي الحارس مسجلا الهدف الثاني للفريق الاصفر (71).

وأصاب سانشو (19 عاما) بعدها القائم الايمن من كرة لولبية (79)، ثم أهدر مونشنغلادباخ فرصة خطيرة أهدرها البديل السويسري بريل امبولو بجانب القائم (80).

وسنحت الفرصة الاخطر لهالاند في آخر خمس دقائق، اهدرها صاروخية فوق العارضة على حدود المنطقة الصغرى.