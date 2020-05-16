خوليت يشيد بمهاجم دورتموند "هالاند" May 16, 2020 19:37 1:14 دقيقة وصف قائد منتخب هولندا الأسبق ومحلل قنوات beIN SPORTS رود خوليت إيرلينغ هالاند بالاكتشاف الكبير واللاعب الرائع الذي ينجح دائما في إحراز الأهداف حتى إن شارك من دكة البدلاء. إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة لا تغيير في معايير تأهل الأندية للبطولات الأوروبية 4:06 دقيقة بن سبعيني يساهم في فوز مونشنغلادباخ على فرانكفورت 2:18 دقيقة سبادافورا يبحث عن "التوافق" بشأن البروتوكول الطبي 1:10 دقيقة هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات 1:14 دقيقة خوليت يشيد بمهاجم دورتموند "هالاند" 4:22 دقيقة هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم 0:43 دقيقة ماكيني يؤكد أحقية دورتموند بالفوز 2:06 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين دوسلدورف وبادربورن 3:28 دقيقة فولفسبورغ يغنم فوزاً ثميناً من أرض أوغسبورغ 4:11 دقيقة استئناف غير سار لمشجعي لايبزيغ