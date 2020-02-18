حكيمي ثاني أكثر المدافعين صناعة للأهداف في الدوريات الكبرى February 18, 2020 11:50 1:36 دقيقة ساهم أشرف حكيمي في صناعة هدفين من أصل أربعة دكَّ بها بوروسيا دورتموند شباك آينتراخت فرانكفورت ليصبح بذلك ثاني أكثر المدافعين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى. بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 0:34 دقيقة انتقال برايثويت لبرشلونة مرهون بكسر قيمة العقد 4:54 دقيقة بارتوميو يردّ على الاتهامات الموجهة لإدارة برشلونة 0:49 دقيقة مقابلة حصرية مع توماس بارتيه 0:36 دقيقة النجم الساحلي يعين الزواغي مدرباً للفريق 0:27 دقيقة توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيغ 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 24 1:36 دقيقة حكيمي ثاني أكثر المدافعين صناعة للأهداف 0:30 دقيقة مباراة توتنهام ولايبزيغ - تغطية خاصة