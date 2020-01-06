حضور جماهيري لافت لمعسكر بايرن ميونيخ في الدوحة من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 13:37 2:04 دقيقة شهد اليوم الثاني من معسكر فريق بايرن ميونيخ في الدوحة حضورا جماهيريا لافتا لم يقتصر على الجماهير العربية بل الألمانية أيضا التي رافقت الفريق في رحلته قبل أن يعود لاستئناف النصف الثاني من الموسم الحالي. تقارير إخبارية الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 11:55 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:56 دقيقة روما يسقط على أرضه أمام تورينو 1:23 دقيقة رالي داكار ينطلق بمفاجأة الليتواني زالا 0:45 دقيقة كأس فرنسا: مرسيليا يعبر دور الـ64 بشق الأنفس 3:50 دقيقة ميدلزبره يفرض مواجهة إعادة على توتنهام 2:30 دقيقة تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 3:01 دقيقة ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود