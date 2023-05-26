جولة أخيرة هامة لبوروسيا دورتموند من قبل beIN SPORTS May 26, 2023 12:22 2:39 دقيقة لا حديث في مدينة دورتموند إلا عن الجولة الأخيرة من الدوري الألماني في ظل ما قد تحمله هذه الجولة من أنباء سارة لجماهير بوروسيا دورتموند التي تمني بالظفر بدرع البوندسليغا الذي طال انتظاره. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة جولة أخيرة هامة لبوروسيا دورتموند 4:50 دقيقة المنتخب التونسي يتغلّب على نظيره العراقي 6:19 دقيقة مانشستر يونايتد يضمن تذكرة الأبطال 1:05 دقيقة روما يعدّ العدّة لمواجهة إشبيلية 3:09 دقيقة الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" 0:57 دقيقة نوري إلى نصف نهائي بطولة ليون المفتوحة للتنس 1:37 دقيقة لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان 42:39 دقيقة تيباس يتحدّث عن حادثة العنصرية 1:08 دقيقة مواجهات مرتقبة في رولان غاروس 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال