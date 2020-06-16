

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 59 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على باير ليفركوزن الذي يستقبل كولن الأربعاء، ومتخلفاً عن لايبزيغ الثالث بفارق ثلاث نقاط، قبل مرحلتين من نهاية الموسم اللتين ستشهدان على معركة شرسة على آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم.



وهو الانتصار الأول لمونشنغلادباخ في ثلاث مباريات بعد سقوطه أمام بايرن ميونيخ في المرحلة السابقة السبت وقبلها على أرضه أمام فرايبورغ.



من جهته، تجمد رصيد فولسبورغ عند 46 نقطة في المركز السادس آخر المركزين المؤهلين مباشرة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وخاض مونشنغلادباخ اللقاء من دون مهاجمَيه الفرنسيين ماركوس تورام وألاسان بليا، بعد أن خرج الأول باكراً من المباراة أمام بايرن لإصابة في الكاحل، فيما غاب الثاني بداعي إصابة في الفخذ بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.



إلا أن مونشنغلادباخ وجد الحلول هجومياً واستفاد بريل إمبولو من غياب المهاجمين ليبدأ أساسياً، وسرعان ما ترك بصمته بعدما وصلته الكرة من هجمة مرتدة مررها بينية في العمق متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، تابعها هوفمان زاحفة على يمين الحارس البلجيكي كوين كاستيلس (10).



حاول فولفسبورغ معادلة النتيجة إلا أن تسديدة فليكس كلاوس من على مشارف المنطقة مرت بجانب المرمى (24).

وجاء الهدف الثاني لغلادباخ بعد لعبة جماعية رائعة، إذ وصلت كرة طويلة إلى داخل المنطقة إلى لارس شتيندل، مررها رأسية إلى ماتياس غينتر الذي هيأها لنفسه قبل أن يمهدها خالصة أمام هوفمان الآتي من الخلف الذي وضعها في الشباك(30).



وسجل شتيندل الهدف الثالث لغلادباخ بعد أن وصلته الكرة إثر تمريرة خاطئة من الأميركي جون بروكس، مررها إلى تراوري على الرواق الأيمن الذي أعادها له عرضية قبل أن يضعها في المرمى (65).