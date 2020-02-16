حسم بايرن ميونيخ مباراته مع مضيفه كولن مبكراً وانتصر 4-1 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجّل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة لأول مرة في تاريخ مبارياته خارج أرضه في الدوري الألماني ليجني انتصاراً ثميناً أعاده إلى قمة ترتيب البوندسليغا.

ووقّع على ثلاثية بايرن ميونيخ كلّ من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي العائد من الإصابة كينغسلي كومان بصناعة من توماس مولر، ومن ثم صنع كيميتش الثالث للمتألق سيرجي غنابري (3 و5 و12).

ودخل بايرن ميونيخ الشوط الثاني بتركيز كبير وأضاف له غنابري الهدف الرابع (66) قبل أن يسجل أوته الهدف الشرفي (70).

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى حارس مرماه العملاق مانويل نوير الذي تألق بشكل لافت في الشوط الثاني وأنقذ مرماه من أهداف عدة بينها ثلاثة انفرادات.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن لايبزيغ فيما تجمّد رصيد كولن عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً.

وفي مباراة ثانية سقط شالكه في فخ التعادل أمام مضيفه ماينتس ليستمر في مركزه السادس برصيد 36 نقطة وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الأرض مع المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.