مازن الريس



موسم جديد من الدوري الألماني لكرة القدم سيقص شريطه يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أب/أغسطس الحالي بمباراة بايرن ميونيخ وهرتا برلين وسط ترقب من عشاق هذه المسابقة حول العالم لشكل البطولة والفرق التي ستتنافس على انتزاع اللقب.

وغالباً ما أعطت المفاجآت نكهة خاصة لبطولة البوندسليغا في السنوات الفائتة ولعبت دورها في إثارة الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أنّها بقيت محدودة فيما يتعلق بصاحب الريادة في ظل الهيمنة الملفتة للبافاراي المستمرة منذ 2013، فما هي أبرز الفرق المرشحة للفوز باللقب؟

المتجدد بايرن ميونيخ



لم يؤثر رحيل الأسطورة الفرنسية فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن على شكل بايرن ميونيخ كثيراً بحسب ما أفرزته المباريات الودية مع الكرواتي كوفاتش، علماً أنّ الهوة بدأت تتقلص تدريجياً بين البطل وبقية المنافسين.

وسيدخل إلى تشكيلة بايرن هذا الموسم كلّ من الفرنسيين هيرناندز وبافار والكرواتي بيريسيتش، إذ توحي انتداباتهم لإمكانية لعب بايرن بخطط أكثر مرونة والابتعاد عن 4-5-1 التقليدية ومفرزاتها.

بايرن ميونيخ لا يمكن استبعاده يوماً عن المنافسة على اللقب، لكن هذا الموسم سيكون الأصعب له في آخر سبع سنوات.

دورتموند أكثر إصراراً

الصدمة التي تلقاها بوروسيا دورتموند في آخر مراحل الموسم الفائت حين تخلى عن الصدارة لصالح بايرن ميونيخ وبقي ينتظر خدمة من الفرق التي واجهت ليفاندوفسكي ورفاقه زادت من إصرار بطل السوبر بدلاً من تحطيمه.

بوروسيا دورتموند تمكن من اقتناص توقيع هوميلز من بايرن بالذات وبراندت من باير ليفركوزن والواعد ثورغان هازار إضافة لحفاظه على الإسباني باكو ألكاسير هدافه في الموسم الفائت.

ويعرف من يتابع الدوري الألماني جيداً أنّ تشكيلة دورتموند هي الأكثر استقراراً وتجانساً وهي الأكثر قدرة على انتزاع اللقب هذا الموسم في حال كان نجومها بأفضل مستوياتهم.

لايبزيغ لا يستسلم



منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى شكّل لايبزيغ حالة استثنائية قوامها الإصرار والقدرة على تجاوز أي فريق مهما بلغت إمكانياته وعراقته.



لايبزيغ يتابع سياسته الماكرة في ضمّ مواهب بعيدة عن الأضواء وسيحاول الاستفادة أكثر من نضج لاعبيه الشبان كي يكون رقماً صعباً في نسخة هذا الموسم.

ولا يمكننا تجاهل أنّ لايبزيغ المنفرد بالمركز الثالث في الموسم المنصرم بفارق 12 نقطة عن البطل أهدر سبع نقاط في آخر ثلاث مراحل وينتظره تحدٍّ جديد مرتبط بقدرته على الموازنة بين مشاركته في دوري أبطال أوروبا ومواصلة مزاحمته لبايرن ودورتموند.

البقية لهم دورهم



باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ لهم حظوظ أقل فيما يتعلق باللقب لكن استبعادهم بالكامل يبقى أمراً غير منطقي، أما التزاحم على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية فهي مفتوحة مع فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت وشالكه وهيرتا برلين مع إمكانية حدوث مفاجآة في الأشهر القادمة.