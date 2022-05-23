تيرزيتش الذي عمل كمساعد مدرب في أندية كبشكتاش ووست هام لن يكون جديدا على بوروسيا دورتموند حيث عمل أيضا مساعدا للمدرب لوسيان فافر في 2018، وبعد إقالة فافر في 2020، تولى تيرزيتش منصب المدرب المؤقت للفريق الأصفر والأسود حتى نهاية موسم 2020-2021 وقاده للتويج بلقب كأس ألمانيا.

