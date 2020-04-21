وكشف بايرن ميونيخ على موقعه الرسمي بأن توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده "خضع لعملية جراحية في اربطة الكاحل الأيسر تكللت بالنجاح الثلاثاء على يد الطبيب يوهانيس غابيل".

ولن يستطيع توليسو معاودة التمارين إلا بعد أربعة أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في 9 أيار/مايو المقبل كما هو مرجح علما بأن قراراً في هذا الشأن من عدمه سيصدر الخميس.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل أن يتوقف النشاط في 13 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

