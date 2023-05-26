توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية من أجل الحفاظ على لقب الدوري الألماني" من قبل beIN SPORTS May 26, 2023 23:06 0:55 دقيقة تحدّث توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن أنّ وضع فريقه الآن هو بسبب أخطاء ارتكبها الفريق سابقًا وأنّ النادي البافاري سيقاتل حتى النهاية من أجل الحفاظ على فرصه للفوز بلقب الدوري الألماني. مقابلات بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية" 2:36 دقيقة أميركا تحسم الصدارة والإكوادور تكتسح فيجي 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وريال مدريد 0:45 دقيقة الركراكي يكشف عن لائحة المغرب لتصفيات "كان 2023" 0:34 دقيقة فينورد يمدّد عقد مدرّبه آرني سلوت حتّى عام 2026 4:05 دقيقة تنافس منتظر على لقب بطولة رولان غاروس 0:27 دقيقة معسكر إعدادي للمنتخب السوداني في المغرب 1:07 دقيقة فينيسيوس يغيب عن مباراة إشبيلية للإصابة 1:23 دقيقة تيرزيتش يطلب من لاعبيه في دورتموند عدم التوتر 1:03 دقيقة عقوبة إيقاف توني جاءت مخففة