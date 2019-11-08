اقتنص هوفنهايم فوزاً مثيراً على حساب مضيفه كولن 2-1 يوم الجمعة في افتتاح الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.



ويعود الفضل في فوز هوفنهايم إلى تقنية الفيديو التي منحته ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي انتهت 2-1.

وكان حكم المباراة كامبكا احتسب خطأً على مهاجم هوفنهايم أداميان بحجة التدخل على مدافع كولن دركسلر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أنّه وبعد عودته لتقنية الفيديو قرّر احتساب ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز الذي سجله الهولندي لورخين لوكاديا.



وافتتح الكولومبي كوردوبا التسجيل لصالح كولن مع الدقيقة 34 قبل أن يعدل الأرميني البديل أداميان النتيجة مع بداية الشوط الثاني (48).

وصار هوفنهايم في المركز الثاني مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، بينما تجمّد رصيد كولن عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.