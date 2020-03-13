وجاء في الموقع الرسمي أنّه وفقاً للتطورات الأخيرة التي أحدثها فيروس كورونا فإن القرار اتخذ لضمان سلامة جميع المشاركين خاصة بعد إصابة أحد لاعبي هانوفر بهذا الفايروس.

وانضمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بذلك إلى سائر البطولات الوطنية الأوروبية الكبرى التي سبق لها اتخاذ إجراء مماثل.

وكان من المقرر أن تقام المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا بدءاً من مساء اليوم بلقاء فورتونا دوسلدورف وبادربورن، على أن تقام كل مبارياتها من دون جمهور.

لكن الرابطة الألمانية حذت حذو نظيراتها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا، باللجوء إلى تعليق كامل للمباريات لفترة مؤقتة.