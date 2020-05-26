أقيمت المباراة على ملعب "كومرزبنك أرينا" معقل فريق آينتراخت، وافتتح فينسينزو غريفو التسجيل للضيوف في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وظن لاعبو فرايبورغ في الشوط الثاني أنهم اقتربوا من حصد نقاط المباراة الثلاثة عندما سجلوا هدفين في الدقيقتين 67 و69 عن طريق نيلز بيترسن ولوكاس هولير على التوالي، إلا أن انتفاضة آينتراخت فرانكفورت في الدقائق الأخيرة عندما سجل هدفين عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 79 وتيموثي تشاندلر في الدقيقة 82 مكنت الفريق من إدراك نقطة التعادل.

بهذه النتيجة رفع فرانكفورت رصيده إلى 29 نقطة من 27 مباراة في المركز الرابع عشر فيما وصل فرايبورغ إلى النقطة 38 في المركز السابع علماً بأن الفريق خاض 28 مباراة.



