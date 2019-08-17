لا تفوتوا فرصة مشاهدة أهم المباريات والاطلاع على ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 للتعرف على مراكز فرقكم كل يوم.

ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 سيلعب دوراً مهماً في مسألة الضغط على الفرق الكبرى وسيكشف عن قدرة الأندية في الحفاظ على تركيزها مع نهاية كل مرحلة.



وحافظ بوروسيا دورتموند على صدارة ترتيب الدوري الألماني معظم مراحل الموسم المنصرم تاركاً بقية الأندية تحت الضغط لكن ذلك لم يشفع له للتويج باللقب عقب انتفاضة بايرن ميونيخ وخطفه للبطولة.

وانطلقت مباريات الدوري الألماني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في السادس عشر من أب/أغسطس بلقاء بايرن ميونيخ وهرتا برلين.

ترتيب الدوري الألماني النهائي في الموسم السابق المركز النادي النقاط الأول بايرن ميونيخ 78 الثاني بوروسيا دورتموند 76 الثالث لايبزيغ 66 الرابع باير ليفركوزن 58



وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتتيح beIN SPORTS لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في ألمانيا.

وسيقوم مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على الغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، بالتناوب في التعليق على أهم مباريات الدوري الألماني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الألماني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن المسابقة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

