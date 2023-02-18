وتجمّد رصيد بايرن عند 43 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه أونيون برلين الذي قد ينتزع منه الصدارة في حال فوزه غداً الأحد على شالكه، في حين رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

كما يمكن لبوروسيا دورتموند الثالث مع 40 نقطة، أن يعادل بايرن إذا ما نجح الأحد أيضاً بإسقاط ضيفه هرتا برلين.

ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، ولم يتأخر مونشنغلادباخ في افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عبر لارس شتيندل، ثم أدرك الكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ التعادل (35) لبايرن، لكن أصحاب الأرض عززوا النتيجة عبر جوناس هوفمان (55) والفرنسي ماركوس تورام (84). وفي الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع قلّص اليافع الفرنسي ماتيس تيل النتيجة لبايرن لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2) لمونشنغلادباخ.