وسجل اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.
ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة الترتيب بـ66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يلعب الليلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.
ويحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 برصيد 28 نقطة.
وسجل اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.
ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة الترتيب بـ66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يلعب الليلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.
ويحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 برصيد 28 نقطة.
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