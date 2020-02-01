وجاءت خماسية دورتموند الثالثة توالياً في البوندسليغا هذا العام اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، مستفيداً من قدرات نجمه المتألق هالاند.

وسجّل هالاند (19 عاماً) ثنائية في الدقيقتين 18 و76، وأكمل الخماسية الإنكليزي الشاب جايدون سانشو (13)، القائد ماركو رويس من ركلة جزاء (68) والبلجيكي إكسل فيتسل (70).

وهذا الهدف السابع لهالاند في ثلاث مباريات، بعد ثلاثية ضد أوغسبورغ (5-3) وثنائية ضد كولن (5-1).

وصعد دورتموند، الطامح إلى لقبه الأول منذ 2012، إلى المركز الثالث مؤقتاً (39 نقطة) بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ الرابع ونقطة عن لايبزيغ الوصيف حالياً.

