

وبصم نيكو شلوتيربيك (26) وكريك أدييمي (48) والإيفواري سيباستيان هالر (51) وجوليان براندت (69) والأميركي جيوفاني رينا (82) على أهداف الفريق الفائز.

في المقابل وقّع لوكاس هولر على هدف الخاسر الوحيد (45).

وهو الفوز الثاني عشر لدورتموند خلال الموسم الحالي في البوندسليغا مقابل تعادل واحد و6 هزائم ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ الثاني الذي يخوض مباراة صعبة على أرض فولفسبورغ (29 نقطة) غداً الأحد.

أما فرايبورغ فقد تكبّد خسارته الخامسة مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 34 نقطة في المرتبة السادسة.

يذكر أنّ الفريق الضيف أنهى المواجهة منقوصًا من خدمات لاعبه الفرنسي كيليان سيلديليا (17).

