وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الخامس في 7 مباريات بتغلبه على جاره شالكه في دربي منطقة الرور الصناعية بهدف وحيد سجله يوسوفا موكوكو بكرة رأسية قبل نهاية المباراة بعشر دقائق علماً أنّه شارك منتصف الشوط الثاني بديلاً للفرنسي أنتوني موديست.



وكان دورتموند الذي مني بهزيمة مذلة أمام لايبزيغ صفر-3 الأسبوع الماضي، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مفاجأة مدوية في دوري الأبطال منتصف الاسبوع عندما تقدم على مانشستر سيتي الإنكليزي في معقل الأخير 1-صفر حتى الدقيقة 80 قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه في الدقائق الأخيرة.



لكن دورتموند تلقى ضربة قوية بإصابة قائده ماركو رويس في كاحله وخرج على حمالة باكياً وقد يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.



وأهدر باير ليفركوزن الفوز على ضيفه فيردر بريمن عندما تقدم عليه 1-صفر عن طريق التركي كريم ديميراي (57)، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة ميلوش فيليكوفيتش (82).

ولم تكن عودة مدرب لايبزيغ الجديد ماركو روزه إلى معقل فريقه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ جيدة لأنّ فريقه سقط بنتيجة قاسية قوامها ثلاثة أهداف نظيفة.



وسجل يوناس هوفمان ثنائية للفائز في الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي الجزائري رامي بنسبعيني الثالث في الدقيقة 53 ليحسم النتيجة نهائياً في صالح فريقه.