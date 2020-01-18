و يأمل المدرب لوسيان فافر أن يكون اللاعبون العائدون من الإصابة في كامل الجاهزية، لتسجيل بداية جيدة في مرحلة الإياب من الدوري الألماني.

هذا ولم يكشف المدرب السويسري ما إذا كان الوافد الجديد النرويجي إيرلينغ هالاند جاهزاً للمشاركة في مواجهة أوغسبورغ.