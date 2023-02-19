كريم أدييمي منح الأسبقية للفريق المضيف بحلول الدقيقة السابعة والعشرين بعدها بخمس دقائقَ ضاعف الهولندي دونييل مالن تقدم بوروسيا دورتموند وقلص الفرنسي لوكا توسار الفارقَ لمصلحة الضيف العاصمي مطلع الشوط الثاني.

ثم دون القائد ماركو رويس ثالثَ أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة السادسة والسبعين فيما اختتم يوليان براندت رباعية بوروسيا دورتموند مطلع الدقيقة التسعين.

ومن ركلة جزاء نفذها الدنماركي ماركوس إينغفارتسن في الدقيقة 82، عاد ماينتس من ملعب باير ليفركوزن بفوز ثمين 3-2 في لقاء شهد عشرة إنذارات وبطاقة حمراء من نصيب الفرنسي أمين عدلي لتسببه بركلة الجزاء التي ألحقت بصاحب الأرض هزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات ومنحت الضيوف التقدم الى المركز التاسع على حساب مضيفهم بالذات.

