وتقدم بوروسيا دورتموند ثلاث مرات دون أن ينجح في الحفاظ على أفضليته حيث رد الضيوف في كل مرة وبعد وقت قصير فقط بسبب أخطاء دفاعية فادحة لأصحاب الأرض، قبل أن يؤمن البديل الدولي الاميركي جيوفاني رينا النتيجة بهدف رابع في مباراة شهدت دخول المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالر بديلاً.

وسجل كل من الإنكليزي جود بيلينغهام (29) ونيكو شلوتيربيك (42) والإنكليزي الآخر جيمي بينو غيتنز (75) والأميركي رينا (78) أهداف دورتموند فيما كانت أهداف أوغسبورغ بواسطة كل من أرني مايير (40) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (45+1) والكرواتي دافيد كولينا (77).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 28 نقطة.





