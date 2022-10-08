وفي المباراة الأولى استمر التعادل السلبي إلى غاية الدقيقة 71 التي شهدت الهدف الأول لبوخوم والذي حمل توقيع فيليب هوفمان.

وقع المدافع الفرنسي إيفان نديكا على الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والثمانين بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل صافرة النهاية بلحظات اختتم فيليب فورستر ثلاثية بوخوم.



بداية قوية لتشابي ألونسو مع ليفركوزن برباعية ضد شالكه

من جهته، حقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو نجم ليفربول وبايرن ميونيخ سابقًا، بداية قوية على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن بقيادته إلى فوز ساحق على ضيفه شالكه 4-0.

واستلم ألونسو منصبه قبل 3 ايام فقط خلفًا للسويسري جيراردو سيوان الذي دفع ثمن عدم فوزه في آخر أربع مباريات له في الدوري قبل سقوطه امام بورتو البرتغالي 0-2 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى أيار/مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

وبهذا الفوز وهو الثاني لليفركوزن هذا الموسم، خرج الفريق من منطقة الخطر اقله مرحليا وبات في المركز الرابع عشر موقتا برصيد 8 نقاط.

افتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38. ثم تلاعب الجناح الانكليزي كالوم هادسون اودوي بلاعبين من شالكه قبل ان يمرر كرة عرضية باتجاه ديابي ومنه الى الهولندي جيريمي فريمبونغ ليتابعها الاخير داخل الشباك (41).

وانتهت مباراتان بالتعادل 1-1: ماينتس مع ضيفه لايبزيغ وأوغسبورغ مع ضيفه فولفسبورغ.