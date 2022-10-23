بوخوم متذيل الترتيب يستقبل أونيون برلين المتصدر من قبل beIN SPORTS October 23, 2022 13:04 2:33 دقيقة يستضيف نادي بوخوم صاحب المركز الأخير في البوندسليغا متصدر الترتيب أونيون برلين الذي يسعى للاحتفاظ بصدارة البوندسليغا للأسبوع السادس على التوالي في ظاهرة مثيرة وغيرِ مألوفة في البطولة الألمانية. تقارير إخبارية الدوري الألماني أونيون برلين بوخوم -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة بوخوم متذيل الترتيب يستقبل أونيون برلين المتصدر 1:31 دقيقة منتخب إسبانيا يعبر إلى نصف نهائي مونديال الناشئات 3:43 دقيقة لونس يفاجئ مارسيليا ويصعد لمركز الوصافة مؤقتاً 3:58 دقيقة ريال مدريد يواصل التألق بفوز مستحق على إشبيلية 2:43 دقيقة الجماهير العُمانية تتفاعل مع إنجاز السيب 3:03 دقيقة الجماهير المكسيكية تستعد للسفر إلى قطر 3:08 دقيقة ريال مدريد يحتفي بكريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية 0:44 دقيقة فوز ثمين لليون على مونبلييه 0:26 دقيقة المنتخب السعودي يفوز ودياً على مقدونيا الشمالية 0:30 دقيقة بلد الوليد يفوز على ريال سوسييداد