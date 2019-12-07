ورفع مونشنغلادباخ رصيده في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب ليتابع تحقيق أفضل مواسمه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد افتتاح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل لبايرن، عادل بن سبعيني من رأسية محكمة إثر ضربة ركنية بعد ساعة على انطلاق المواجهة، قبل أن يسجل في اللحظات الأخيرة من المباراة ركلة جزاء قوية في شباك الحارس الدولي مانويل نوير.

وكشف بن سبعيني (24 عاماً) أنّه في لحظة احتساب ركلة الجزاء، نسي أنّه اللاعب المحدّد من الجهاز الفني لتولي التسديد.

قال لشبكة "سكاي": "بعد فرايبورغ (الفوز 4-2 السبت الماضي)، قررنا أنّ بريل (السويسري إمبولو) لن يسدد بعد الآن ركلات الجزاء، وتمّ الاتفاق على أن أتولى تسديدها، لكنني نسيت".

وكان إمبولو أهدر ركلة جزاء ضد فرايبورغ الأسبوع الماضي في الدوري.

وتابع الظهير الجزائري الذي سجل هدفين في مرمى نوير الذي ساهم بإخراج منتخب الجزائر من الدور الثاني لمونديال 2014 بعد التمديد "قام توبياس سبيل ( الحارس البديل) بتذكيري أنّه يتعيّن علي تسديد الركلة".

وأضاف بن سبعيني "سنقوم بكل ما في وسعنا لنبقى في الصدارة، سنقدم كل شيء في المباريات وسنرى ماذا سيحصل"، ورأى بن سبعيني أنّ "استقبال هدف ضد بايرن ليس أمراً سيئاً، وتسجيل هدفين في مرمى بايرن ليس سيئاً على الإطلاق".