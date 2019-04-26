وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر النمسوي كيفن دانسو في الدقيقة 12، لكن باير ليفركوزن رد برباعية تناوب على تسجيلها كيفن فولاند (15) وكاي هافيترس (48) وجوناثان غلاو تاه (60) ويوليان براندت (88).

وألغت تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" هدفين لباير ليفركوزن.

وهو الفوز الثالث على التوالي لباير ليفركوزن الذي صعد إلى المركز السادس برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين خلف اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية وبفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويلعب اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه هرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه شتوتغارت السبت.

ويلعب غدا أيضا فورتونا دوسلدورف مع فيردر بريمن، وبوروسيا دورتموند مع شالكه، ولايبزيغ مع فرايبورغ، وهانوفر مع ماينتس.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي هوفنهايم مع فولفسبورغ، ونورمبرغ مع بايرن ميونيخ.

