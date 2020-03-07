وصحيح أن لايبزيغ لم يخسر في آخر ست مباريات، إلا أنه أهدر 8 نقاط بتعادله أربع مرات مع مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ وليفركوزن ثم فولفسبورغ، وهذه المرة الثالثة فقط هذا الموسم يعجز عن التسجيل في الدوري.

وخاض لايبزيغ المباراة وتركيزه منصب على مواجهة ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

ورفع لاعبو المدرب الشاب يوليان ناغلسمان رصيدهم الى 50 نقطة.

واستهل ناغلسمان المواجهة دون هدافه الدولي تيمو فيرنر، وصيف ترتيب الهدافين (21)، الذي تعرض لإصابة طفيفة خلال تمارين هذا الاسبوع، ما اضعف القدرات الهجومية لفريقه، ثم دفع به في الدقيقة الستين دون ان يدرك الشباك.

وهذا التعادل الثاني بينهما هذا الموسم في الدوري بعد الاول ذهابا (1-1) والسلبي الاول في تاريخ مواجهاتهما، بيد ان لايبزيغ سحق مضيفه 6-1 في الدور الثاني من مسابقة الكأس.