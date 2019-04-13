وجاءت إنتفاضة دورتموند "غير المقنعة" على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" فرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الاول موقتا، بانتظار مباراة غريمه البافاري (62)الذي يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف العاشر الاحد.

في المقابل تجمد رصيد ماينتس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين الفريق "الأصفر والأسود" بفوزه إلى حارس مرماه السويسري رومان بوركي الذي أنقذ العديد من الكرات الخطرة في الشوط الثاني، وإلى جناحه الانكليزي اليافع جايدون سانشو (19 عاما) الذي سجل هدفي الفوز، وتحول من ممرر للكرات الحاسمة مع 13 في البوندسليغا هذا الموسم، إلى هداف من الطراز الأول.

وسجل سانشو هدف الإفتتاح بعدما تابع تمريرة عرضية من ماريو غوتزه داخل المنطقة (17)، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية إثر تمريرة من الدنماركي توماس ديلاني (24).

وهبط إيقاع دورتموند في الشوط الثاني، ما أفسح المجال أمام ماينتس لتهديد مرمى مضيفه، وكان له ما أراد باصابة القائم بتسديدة من النمسوي كريم أونيسيو (63).

وأهدر "الملهم" والقائد ماركو رويس فرصة محققة في الدقيقة 81 بعدما وجد نفسه داخل المنطقة بمواجهة حارس ماينتس فلوريان مولر إثر تمرير من سانشو، لكنه سدد كرة ضعيفة مرت بجائب القائم.

ونجح ماينتس في تقليص الفارق وإدخال الشك في قلوب رجال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر، بفضل البديل السويدي روبن كايسون (83)، وكاد أن يخطف هدف التعادل لكن الحارس بوركي أنقذ فريقه بتصديه مرتين أمام خط مرماه للمهاجم النيجيري أنطوني أوجا (87).

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءي هوفنهايم مع هرتا برلين، واينتراخت فرانكفورت الذي يستقبل على ملعبه أوغسبورغ.