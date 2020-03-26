وتخشى أندية كرة القدم لاسيما في أوروبا، من ان ينعكس تعليق المباريات في الفترة الراهنة بشكل سلبي على أوضاعها المالية، اذ ان هذا التوقف يحرمها من إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وأوضح مدير رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفيرت في بيان ان الخطوة التي ستقدم عليها الأندية الأربعة "تظهر ان التضامن في البوندسليغا ليس مجرد حبر على ورق"، مبديا امتنانه "للأندية الأربعة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمساعدتها مجمل الأندية".

وخاضت الأندية الأربعة منافسات المسابقة القارية الأم هذا الموسم، ما يوفّر لها عائدات إضافية من الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). وبلغ لايبزيغ الدور ربع النهائي للمسابقة للمرة الأولى في تاريخه على حساب توتنهام الإنكليزي، بينما كان بايرن ينتظر خوض إياب الدور ثمن النهائي ضد تشلسي الإنكليزي (3-صفر ذهابا)، قبل ان يعلن (ويفا) تعليق مباريات المسابقة بسبب "كوفيد-19". أما دورتموند، فخرج من ثمن النهائي على يد باريس سان جرمان الفرنسي، بينما أقصي باير ليفركوزن من الدور الأول.

وتأتي الخطوة في ظل توقف منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ نحو أسبوعين، علما بأن الرابطة أعلنت هذا الأسبوع انها ستوصي بتمديد فترة التوقف حتى آخر نيسان/أبريل في ظل الوضع الصحي حاليا.

وبموجب المبادرة التي أعلنتها الرابطة، ستتخلى الأندية الأربعة عن 12,5 مليون يورو من حصتها المقبلة من البث التلفزيوني للمباريات المحلية، على ان توفر المبلغ المتبقي (7,5 ملايين يورو) من حساباتها الخاصة.

وستتولى رابطة الدوري تنسيق توزيع المبلغ على أندية الدرجتين الأولى والثانية بحسب حاجة كل منها (تضم كل درجة 18 ناديا).

ورأى كارل هاينتس-رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن بطل الدوري في المواسم السبعة الماضية، انه "في هذه الفترة الصعبة، من المهم ان يساند الأكثر قوة، الأكثر ضعفا".

واعتبر نظيره في دورتموند هانس-يواكيم فاتسكه "لقد قلنا مرارا اننا سنظهر تضامننا اذا وجدت أندية، من دون ان تكون مسؤولة عن ذلك، نفسها في ظرف لا يتيح لها الصمود بمفردها بسبب هذا الوضع الاستثنائي".

وكان فاتسكه محط انتقاد مؤخرا على خلفية تصريحات اعتبر فيها ان "الإدارة السيئة" لبعض الأندية تتحمل هي مسؤولية صعوباتها المالية.

من جهته، شدد المدير الرياضي للايبزيغ أوليفر مينتسلاف على ان الأندية الألمانية تعوّل على بعضها البعض للتمكن من تقديم بطولة حماسية، موضحا "البوندسليغا هي بطولة تضم 36 فريقا (في إشارة الى الدرجتين الأولى والثانية)، عليها كلها ان تسير في الاتجاه نفسه".

وأتى الاعلان عن هذه الخطوة مع نشر مجلة "كيكر" الرياضية الواسعة الانتشار، مقالة الخميس للرئيس السابق لبايرن أولي هونيس، دعا فيها الى خطوات ملموسة في البطولة المحلية.

ورأى هونيس الذي طوى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مسيرة امتدت لعقود في مواقع مختلفة في النادي البافاري، انه "يجب ان يتم الآن إحياء التضامن، وليس فقط من خلال الكلام (...) الوضع الحالي يشكل خطرا، لكن أيضا فرصة لتغيير المعايير".

وأضاف "يبدو ان عالم كرة قدم جديدا سيظهر" بعد الأزمة الراهنة.

وعمدت أندية عدة في ألمانيا كما في دول أخرى، الى الحسم من الرواتب الشهرية للاعبيها في الفترة الحالية في ظل توقف المباريات.