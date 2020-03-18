وأوضح فيلبري في تصريحات صحفية قائلاً: "إذا لم يكن هناك مزيد من اللعب، فإن هذا موضوع للنقاش بالتأكيد... ولكننا يجب أن ننتظر ونرى كيف سيتطور الوضع. إذا كان بالإمكان استكمال الموسم حتى نهايته، بجماهير أو بدون جماهير، سيكون الوضع أكثر سهولة مجدداً".

وما زالت الأندية تسدد إلى لاعبيها رواتبهم كاملة رغم الخسائر المهولة التي تتكبّدها هذه الأندية خلال فترة التوقف سواء من خلال فقدان قدر هائل من المستحقات الخاصة بحقوق البث التلفزيوني أو عقود الرعاية.

وظهرت في الأيام القليلة الماضية بعض الدعوات بأن اللاعبين الذين يتقاضون رواتب عالية يجب عليهم الموافقة على تقليص هذه الرواتب.

وكان من بين أصحاب هذه الدعوات ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية حيث دعا محترفي كرة القدم الذين يحصلون على رواتب عالية للتفكير في التخلي عن هذه الرواتب.

وأوضح كريستيان سايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) وجود مناقشات بالفعل بين اللاعبين والأندية بهذا الشأن.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن "مثل هذا الموضوع سيناقش داخلياً مع الفريق".

كما أوضح نادي هوفنهايم : "بالطبع، نناقش حالياً ونضع الخطط داخلياً في أكثر من اتجاه ومن بينها مناقشات مع لاعبينا".