وقال دورتموند في بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت "أصيب جوليان براندت بتمزق في الوتر الخارجي للكاحل خلال مباراة الدوري السبت في ليفركوزن (خسر 3-4)، وهو لن يكون متاحاً في المباراة المقبلة ضد أينتراخت فرانكفورت (الجمعة المقبل)".

ولم يذكر دورتموند ما إذا كان لاعبه سيلحق بالمباراة التي يلعبها في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 18 شباط/فبراير، ولكن طبيعة الإصابة تشير إلى أن اللاعب لن يكون متاحاً.

وترك براندت الملعب وهو يعرج وتم استبداله بين الشوطين، ليضاف اسمه إلى قائد الفريق ماركو رويس الذي تعرض هو الآخر الأربعاء لإصابة عضلية خلال مسابقة الكأس ضد فيردر بريمن (أقصي دورتموند بخسارته 2-3 دور الـ 16)، ستبعده عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع.