بايرن يواصل تدريباته من قبل beIN SPORTS April 29, 2020 14:59 0:35 دقيقة يواصل نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم تدريباته تحضيراً لأي عودة محتملة للمنافسات. بايرن ميونيخ الألماني -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة كيف يتدرب لاعبو ولاعبات يوفنتوس؟ 0:35 دقيقة بايرن يواصل تدريباته 0:58 دقيقة الملكي يواجه أزمة مالية 0:48 دقيقة صندوق لدعم الرياضيين الذين يعانون من صعوبات مالية 0:42 دقيقة يويفا يضع مهلة للاتحادات الوطنية لتحديد خطط العودة 2:11 دقيقة الجدل يتواصل حول عودة الحياة للدوري الإيطالي 0:36 دقيقة الخليفي: "سان جيرمان مستعد للعب خارج فرنسا" 0:43 دقيقة استئناف التمارين في إسبانيا في الرابع من مايو 2:08 دقيقة استئناف الدوري الفرنسي غير ممكن قبل أيلول/سبتمبر 1:20 دقيقة وفاة الأيرلندي روبنسون نجم ليفربول السابق