ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر 6 مواسم، رصيده إلى 75 نقطة مقابل 73 لدورتموند الذي ضمن مركز الوصافة على الأقل.

ويلعب بايرن في المرحلة الأخيرة مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت الذي ينافس على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يحل دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع راهناً بعد فوزه الكبير على مضيفه نورمبرغ 4-صفر.

ويحتاج الفريق البافاري إلى نقطة التعادل ليضمن لقبه التاسع والعشرين نظرا لتقدمه المريح بفارق الأهداف عن دورتموند (+52 مقابل +35).



تفاصيل المباراة

الدقائق الأخيرة جاءت صعبة على لايبزيغ الذي دافع ببسالة حتى الرمق الأخير من المباراة التي انتهت بالتعادل من دون أهداف وبخيبة لرجال المدرب كوفاتش، إذ أن حسم اللقب سيتأجل إلى الجولة الأخيرة بعد نهاية مباراة دورتموند ودوسلدورف بفوز الأول 3-2.

د 90 - تبديل أخير للايبزيغ، دخول الإنكليزي اميل سميث رووي مكان السويدي اميل فورسبيرغ.

د 89 - ركلة حرة من مكان خطر لبايرن ينفذها ليفاندوفسكي، لكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر للحارس!

د 89 - الهولندي اريين روبن يدخل مكان الفرنسي كينغسلي كومان

د 87 - رانغنيك يجري تبديلاً جديداً بإخراج النمساوي كونراد لايمر والزج بالفرنسي نوردي موكييلي.

د 83 - ريبيري كاد يخطف هدف الفوز واللقب لفريقه لولا تألق حارس لايبزبغ في التصدي لكرته الخطيرة وهو بمواجهته بعد تلقيه عرضية متقنة من مولر اثر توغل ناجح لكومان.

د 82 - مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك يدفع بالمالي امادو حيدرا مكان دييغو ديمي.

د 78 - مدرب بايرن نيكو كوفاتش يدفع بالفرنسي فرانك ريبيري مكان سيرج غنابري، وبعد دقيقتين تياغو المصاب يترك مكانه لرافينيا.

هجمات متابدلة من الطرفين قبل حوالي 20 دقيقة من صافرة النهائية ولكن دون فرص خطرة على الرغم من الجمل الكروية الجميلة من لاعبي الفريقين.

مباراة مثيرة جداً في شوطها الثاني وبايرن الأفضل في بناء الهجمات والانتشار لكن لايبزيغ ما زال يعتمد على هجماته المرتدة الخطرة التي لم تشكل خطورة بعد مضي أكثر من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني.

د 49 - ضغط كبير من لاعبي بايرن ميونيخ على مرمى لايبزيغ منذ الثواني الأولى للشوط الثاني يثمر عن هدف مبكر عن طريق ليون غوريتسكا الذي استغل كرة رأسية مرتدة من كوناتي وأسكنها الشباك بتسديدة على الطائر، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلسل على ليفاندوفسكي!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف

د 40 - هجمة معاكسة سريعة للايبزيغ وتمريرة من هالستينبيرغ من الناحية اليسرى إلى تيمو فيرنر الذي صوب على المرمى إلا أن حارس بايرن سيطر على الكرة بهدوء.

د 39 - ليفاندوفسكي يمرر مجدداً الكرة إلى غنابري داخل منطقة الجزاء ولكن هذه المرة برأسه، والأخير يسدد الكرة على الطائر لكن الحارس كان له بالمرصاد مرة أخرى.

د 29 - بايرن يرد بفرصة خطرة جداً اثر تمريرة عرضية من ليفاندوفسكي إلى غنابري أمام المرمى، لكن حارس لايبزيغ غولاكسي يصد الكرة بقدمه ببراعة حارماً الضيوف من افتتاح التسجيل.

مع انتصاف الشوط الأول، لاعبو فريق لايبزيغ ثالث ترتيب الدوري والذي لم يخسر في المباريات الـ14 الأخيرة يقدمون كرة جميلة وممتعة لكن دون تهديد مرمى ضيفهم حتى الآن.

ضغط كبير من لاعبي لايبزيع لكن دفاع الفريق البافاري دائماً في المرصاد ولا خطورة تذكر على مرمى سفين أولريتش.

د 9 - هجمة منظمة لبايرن ميونيخ وكرة ذكية من تياغو ألكانتارا إلى المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء الذي سددها خارج الخشبات الثلاث، لكن الحكم رفع راية التسلل.

انطلاق المباراة من ملعب ريد بول أرينا

التشكيلتان الأساسيتان للفريقين