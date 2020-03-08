ويدين النادي البافاري بفوزه الرابع عشر في مبارياته الـ15 الأخيرة ضمن جميع المسابقات والإبقاء على سجله الخالي من الهزائم منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي (1-2 في الدوري)، إلى توماس مولر والبديل ليون غوريتسكا اللذين سجلاً الهدفين بغياب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

ولا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف بين بايرن ولقبه الثامن توالياً في ظل العروض التي يقدمها فريق المدرب هانزي فليك إن كان محلياً، على صعيدي الدوري والكأس، أو في دوري أبطال أوروبا حيث قطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي بفوزه ذهاباً خارج ملعبه على تشيلسي الإنكليزي 3-صفر.

ووسع النادي البافاري الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه من ثلاث إلى أربع نقاط بعد تعثر لايبزيغ للمرحلة الثانية توالياً بتعادله مع فولسبورغ صفر-صفر السبت، ما تسبب بتنازله عن الوصافة لصالح بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 السبت أيضاً.

ودخل بايرن لقاء الأحد بمعنويات مرتفعة بعد بلوغه الثلاثاء الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بفوزه خارج قواعده على شالكه بهدف سجله جوشوا كيميش.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية وأفضلية اللعب على أرضه وبين جمهوره، لم يقدم بايرن شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي عكست نتيجته السلبية أداء الفريقين.

إلا أن أداء النادي البافاري تحسن كثيراً في الشوط الثاني ونجح في الوصول إلى الشباك في الدقيقة 53 عبر مولر الذي انقض على الكرة وحولها "طائرة" في المرمى بعد تمريرة طويلة متقنة من جيروم بواتنغ، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم والعاشر بالمجمل ضمن جميع المسابقات.

وتحسن أداء رجال فليك بعد الهدف وكانوا قريبين جداً من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، لاسيما في الدقيقة 71 عبر سيرج غنابري الذي وجد نفسه في مواجهة الحارس لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

وتوالت الفرص البافارية، لاسيما عبر غنابري، لكن النتيجة بقيت على حالها، وكاد فريق فليك أن يدفع الثمن في الدقيقة 80 لولا تألق الحارس مانويل نوير في وجه محاولة فلوريان نيدرليشنر الذي عادت إليه الكرة وهو في موقع مناسب للتسجيل، لكنه سددها بجانب القائم الأيمن.

وخطفت أنفاس جماهير النادي البافاري في الدقيقة 89 حين وصل نيدرليشنر إلى الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ثم تنفست الصعداء حين وجه البديل غوريتسكا الضربة القاضية للضيوف إثر لعبة جماعية وتبادل رائع للكرة مع غنابري (1+90).