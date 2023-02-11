على ملعب أليانز أرينا، حافظ بايرن على صدارة الترتيب في ظل مطاردة مستمرة من أكثر من فريق وعلى رأسهم أونيون برلين وبورسيا دورتموند، وسجّل له كل من توماس مولر (41) والفرنسي كينغسلي كومان (64) وسيرج غنابري (74 من ركلة جزاء).

وعزّز بايرن رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب.

بايرن، الذي سقط ي فخ التعادل 3 مرات بعد معاودة نشاط الدوري اثر التوقف بسبب كأس العالم، فاز في المباريات الثلاث الأخيرة قبيل رحلته المرتقبة إلى باريس ضمن الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.



وتسبّب مدافع شتوتغارت الفرنسي دان-أكسيل بركلتي جزاء في الشوط الأول، ليمنح فرايبورغ الفرصة لتعويض تأخره والفوز 2-1 على أرضه، محققاً فوزه الثاني في الدوري هذا العام.

وتقدم فرايبورغ الى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 37 نقطة.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وفاز على هوفنهايم 3-1 بفضل أهداف روبرت اندريخ (6) والفرنسي موسى ديابي (47) والتشيكي ادام هلوسيك (57).

وـحرز لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي جاي-سانغ ثنائية (21 و52) وأضاف المهاجم النمساوي كريم أونيسيوو (24) هدفًا ليساعد ماينتس على الخروج بفوز صريح على حساب اوغسبورغ 3-1.

وسجّل هدف الفريق الخاسر المهاجم البوسني أرميدين ديميروفيتش (28 من ركلة جزاء).

