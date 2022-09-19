بايرن ميونيخ يعيش وضعاً معقداً من قبل beIN SPORTS September 19, 2022 11:32 2:45 دقيقة يعيش نادي بايرن ميونيخ وضعاً معقداً بسبب سوء نتائجه منذ انطلاق الموسم، وما زاد الوضع سوءاً خسارة النادي البافاري أمام أوغسبورغ. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة أغنية لمؤازرة العنابي 1:38 دقيقة بلماضي يتحدث عن واقع منتخب الجزائر 2:45 دقيقة بايرن ميونيخ يعيش وضعاً معقداً 1:41 دقيقة سولير: سأبذل أقصى ما لدي مع باريس سان جيرمان 1:47 دقيقة ناصر غانم الخليفي سفيراً للألعاب الرياضية للشباب 0:32 دقيقة نانت يهزم مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة اليد 0:49 دقيقة ألكمار يلحق الخسارة الأولى بأياكس 3:58 دقيقة الملكي يحسم ديربي العاصمة بفوز ثمين على أتلتيكو 4:14 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمة أمام ليون 3:06 دقيقة إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة السلة