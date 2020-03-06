بايرن ميونيخ يطلق حملة "الفريق الأحمر ضد العنصرية" من قبل beIN SPORTS March 6, 2020 11:27 1:41 دقيقة أطلق بايرن ميونيخ حملة تحت عنوان الفريق الأحمر ضد العنصرية، وذلك بمشاركة أعضاء بارزين يمثلون النادي البافاري،من ضمنهم لاعبون ولاعبات من فريقي الرجال والسيدات، فضلاً عن أعضاء من فريق كرة السلة. تقارير إخبارية الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 10:57 دقيقة موجز الأخبار 2:19 دقيقة ميسي أفضل لاعب عن شهر فبراير في الدوري الإسباني 1:36 دقيقة مارين ينفي دخول رونالدينيو إلى بارغواي بجواز مزور 1:41 دقيقة بايرن ميونيخ يطلق حملة الفريق الأحمر ضد العنصرية 2:15 دقيقة لماذا تعادي الجماهير الألمانية رئيس نادي هوفنهايم؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:31 دقيقة هازار يخضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله 1:32 دقيقة رابتورز ثاني المتأهلين إلى الـ"بلاي أوف" 0:49 دقيقة المغرب على لائحة الدول الأكثر مراقبة في التنشط 0:29 دقيقة تأجيل البت في استئناف الترجي التونسي