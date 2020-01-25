واصل بايرن ميونيخ سلسلة نتائجه المميزة، بفوزه الكاسح على ضيفه شالكه بخماسية نظيفة السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، مشددا الخناق على لايبزيغ المتصدر الذي سقط أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6) وتوماس مولر (45+2) وليون غوريتسكا (50) والإسباني تياغو ألكانتارا (58) والبديل سيرج غنابري (89) أهداف النادي البافاري الذي رفع رصيده الى 54 هدفا في 19 مباراة، ليحقق أفضل غلة تهديفية منذ موسم 1985-1986 حين سجل 57 في مبارياته الـ19 الأولى بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وهو الفوز الخامس على التوالي والثاني عشر في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم للفريق البافاري، ما سمح له برفع رصيده إلى 39 نقطة، وجعله على بعد نقطة واحدة من لايبزيغ، فيما توقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وأكد بايرن تفوقه على شالكه في المواجهات المباشرة، آخرها في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بالفوز عليه في معقله "فيلتنس أرينا" بثلاثية نظيفة سجلها ليفاندوفسكي الذي انفرد السبت بصدارة ترتيب الهدافين بـ21 هدفا، وبفارق هدف عن مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.

وخرج بايرن منتصرا من المواجهات السبع الأخيرة مع شالكه في مسابقتي الدوري والكأس، كما أنه لم يخسر أمام الأخير في الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 في غيلسنكيرشن، في حين تعود هزيمته الأخيرة في ميونيخ على صعيد الـ"بوندسليغا" الى نيسان/أبريل 2009.