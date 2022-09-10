وفشل بايرن في انتزاع الصدارة منفردًا ولو مؤقتًا رافعًا رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع فرايبورغ الذي يخوض مباراته الأحد.

وسجل الفرنسي ماتيس تيل الهدف الأول (36) ليصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يشارك أساسيًا ويسجل هدفًا في البوندسليغا (17 عامًا و136 يومًا).

وعادل كريس فوهريخ (57) للضيوف، قبل أن يعيد الشاب المتألق جمال موسيالا التقدم لبايرن (60). إلا أن الغيني سيرهو غيراسي سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء (90+2).

ودخل بطل ألمانيا في السنوات العشر الأخيرة الى مباراته في أعقاب فوز مهم خارج معقله على إنتر الايطالي 2-صفر في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

ويستعد لاستقبال نجمه وهدافه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يحل عليه مع فريقه برشلونة الاسباني في الجولة الثانية من البطولة القارية على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء.

بعد بداية موسم نارية شهدت تسجيله 15 هدفًا في ثلاثة انتصارات، سقط بايرن في فخ التعادل 1-1 في آخر مباراتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين.

وأراح المدرب يوليان ناغلسمان عدة لاعبين تمهيدًا لاستقبال برشلونة، أمثال ساديو مانيه ولوروا سانيه والفرنسي بنجمان بافار، علمًا أن السنغالي والألماني دخلا في الشوط الثاني.

كما يغيب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات الجمعة. ومن المحتمل أن يغيب أيضًا عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في النافذة الدولية المرتقبة.

وافتتخ بايرن التسجيل عندما توغل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس إلى داخل المنطقة ومرر كرة إلى منتصفها نحو تيل سددها بيسراه زاحفة في منتصف المرمى (36).

في الشوط الثاني ألغي هدف لغيراسي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب خطأ لصالح يوزوا كيميش في عملية بناء الهجمة (52).

لكن شتوتغارت لم يتأخر لمعادلة النتيجة بعد أن افتك اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس الكرة من ديفيس من مكان قريب وانطلق الى داخل المنطقة ومرر كرة إلى فوهريخ سددها جميلة قوية في الشباك (57).

وسجل موسيالا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم بتسديدة جميلة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية الى يمين الحارس (60).

وكاد غيراسي أن يعادل النتيجة لولا ارتداد تسديدته من العارضة (74)، قبل أن يلغى هدف آخر له بداعي أيضًا خطأ لصالح كيميش في الهجمة (79).

لكنه نجح أخيرًا في مبتغاه وتحصل على خطأ من المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت داخل المنطقة فانبرى بنفسه وسددها عالية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مانويل نوير (90+2).