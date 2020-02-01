وتصدّر بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، ترتيب البوندسليغا (42 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ. أمّا ماينتس فقد تجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحسم الفريق البافاري المواجهة باكراً بثلاثة أهداف بعد 26 دقيقة. افتتحها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسية جميلة (8) معززا صدارته لترتيب الهدافين (22 هدفاً) بفارق هدفين عن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

وعزز توماس مولر تقدم فريقه (14)، قبل أن يضيف الإسباني تياغو ألكانتارا الهدف الثالث (26)، فيحن دوّن جيريميا سانت جيست هدف صاحب الأرض الوحيد (45).

وتابع بايرن نتائجه الساحقة بعد فوزين على هرتا برلين 4-صفر وشالكه 5-صفر. وبعد مواجهة ماينتس، يخوض بايرن الأسبوع المقبل مباراة قمة أمام ضيفه لايبزيغ حيث سيكون قادراً على تعميق الفارق.