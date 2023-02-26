

وانتصر بايرن ميونيخ على أونيون برلين 3-0 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم بايرن ميونيخ المباراة منذ شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها كل من الكاميروني موتينغ والفرنسي كومان وموسيالا (31 و40 و45+1).

واستعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الخاسر الذي استقر بالمركز الثالث بفارق نقطة عن لايبتسيغ الرابع.

ونجح بايرن في العودة إلى سكة الانتصارات بعدما خسر في الجولة الماضية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2.

وهذه الخسارة الخامسة لأونيون برلين هذا الموسم في الدوري الألماني علماً أنّ جميع خسائره كانت خارج أرضه.

وكان أونيون برلين قد فرض التعادل على بايرن ميونيخ ذهاباً 1-1.

وفي مباراة أخرى تعادل فرايبورغ مع ضيفه باير ليفركوزن بهدف للإيطالي غريفو (28) مقابل هدف للإيراني سردار أزمون (67).

وصار رصيد فرايبورغ 41 نقطة في المركز الخامس مقابل 28 نقطة لباير ليفركوزن الحادي عشر.