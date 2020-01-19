افتتح بايرن ميونيخ مبارياته في إياب الدوري الألماني بأفضل طريقة ممكنة بعد فوزه 4-0 على مضيفه هرتا برلين ضمن الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

وبعد شوط أول سلبي انتفض بايرن ميونيخ في آخر نصف ساعة من المباراة ودك شباك مضيفه برباعية مميزة منحته وصافة البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر.

وافتتح توماس مولر الأهداف مستفيداً من تمريرة مميزة للكرواتي بيرسيتش (60) قبل أن يضيف البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء مجانية (73).

وتابع بايرن ميونيخ عزف ألحانه بهدف ثالث من تسديدة رائعة للإسباني تياغو ألكانتارا (76)، قبل أن يختتم بيرسيتش الرباعية بضربة رأس عقب عرضية من مولر (84).



واستمرت معاناة هرتا برلين بتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.