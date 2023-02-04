ورحّب النادي البافاري بعودة مزراوي إلى التدريبات بعد غياب الدولي المغربي بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليلقى ترحيبا كبيرا من قبل الفريق و الطاقم الفني قبل استئناف تدريبات اللياقة في الصالة المخصّصة مع المدرب بيتر شلوسير.
بايرن ميونيخ يرحّب بعودة المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات
ورحّب النادي البافاري بعودة مزراوي إلى التدريبات بعد غياب الدولي المغربي بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليلقى ترحيبا كبيرا من قبل الفريق و الطاقم الفني قبل استئناف تدريبات اللياقة في الصالة المخصّصة مع المدرب بيتر شلوسير.
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