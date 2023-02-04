ورحّب النادي البافاري بعودة مزراوي إلى التدريبات بعد غياب الدولي المغربي بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليلقى ترحيبا كبيرا من قبل الفريق و الطاقم الفني قبل استئناف تدريبات اللياقة في الصالة المخصّصة مع المدرب بيتر شلوسير.

