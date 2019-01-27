واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني بالتغلب على ضيفه شتوتغارت 4-1 الأحد في الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بالمباراة الثامنة توالياً في البوندسليغا، إذ يعود آخر تعثر له إلى التعادل 3-3 مع دوسلدورف في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

وافتتح الإسباني تياغو ألكانتارا التسجيل مبكراً (5) قبل أن يرد عليه اليوناني دونيس (26).

وجاء هدف التقدم لبايرن ميونيخ بفضل غينتر (55) بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف غوريتسكا الهدف الثالث (71).

وعوّض البولندي روبرت ليفاندوفسكي إهداره لركلة جزاء (65) عندما وقّع على الهدف الرابع لفريقه قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.

وعاد بايرن ميونيخ إلى المركز الثاني (42 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثالث وبفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.