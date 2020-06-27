وعلى الرغم من التعثر الذي شهده بايرن في بداية الموسم الحالي والذي بلغ أوجه، عندما خسر الفريق في الأسبوع العاشر من مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف ما جعله يتراجع وقتها للمركز الرابع، فإن الإجراء السريع الذي اتخذته إدراة العملاق البافاري بإقالة المدرب، الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانز فليك خلفاً له قد أعاد للفريق توازنه سريعاً.

ونجح فليك في إعادة بايرن إلى مكانه الطبيعي كمتصدر للبوندسليغا، وأنهى الموسم بقوة بعد أن توج باللقب الثامن على التوالي، بعد أن احتل الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

وكلل بايرن موسمه بالعديد من الأرقام القياسية فقد أحرز 100 هدف في الموسم المنقضي اليوم وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا الرقم منذ موسم 1971/1972 كما أصبح مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هو أول لاعب يسجل 34 هدفاً في موسم واحد منذ ديتير مولر مع كولن موسم 1976/1977، كما استعاد نجم الفريق توماس مولر تألقه وأصبح أكثر لاعب يهدي تمريرات حاسمة في البوندسليغا في موسم واحد برصيد 21 تمريرة متخطياً بذلك نجم مانشستر سيتي الحالي كيفن دي بروين والذي منح 20 تمريرة حاسمة في موسم 2014/2015.

