بايرن ميونيخ يختتم معسكره الشتوي في الدوحة January 9, 2020 17:48 2:02 دقيقة اختتم بطل ألمانيا للموسم الماضي بايرن ميونيخ معسكره التدريبي الشتوي في الدوحة قبل العودة إلى ألمانيا، استعداداً لانطلاقة النصف الثاني من الموسم الحالي للبوندسليغا. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تعادل إيران وأوزبكستان وفوز كوريا الجنوبية 2:13 دقيقة السعودية تقتنص الفوز من اليابان وتتصدر 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 2:02 دقيقة بايرن ميونيخ يختتم معسكره الشتوي في الدوحة 0:28 دقيقة مشاركة هيغواين أمام روما محل شك 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار 0:41 دقيقة هالاند يكشف عن سبب انتقاله إلى دورتموند 4:51 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة 0:38 دقيقة مدفيديف وكيريوس يمنحان التأهل لروسيا وأستراليا 3:10 دقيقة تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا