بايرن ميونيخ يحلّ ضيفاً ثقيلاً على مونشنغلادباخ February 18, 2023 09:36 2:27 دقيقة سيحل المتصدر بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على بوروسيا مونشنغلادباخ، العملاق البافاري المنتشي بفوزه على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال سيسعى لتعزيز الصدارة. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ -آخر الفيديوهات 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل لقاء الريان 8:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشباب السعودي 12:09 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للريان قبل مواجهة الدحيل 6:11 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بناساف كارشي الأوزبكي 2:15 دقيقة الرجاء الرياضي يحلّ ضيفًا ثقيلاً على سيمبا 2:44 دقيقة مواجهة منتظرة بين الهلال والأهلي 3:03 دقيقة موقعة مرتقبة بين شباب بلوزداد والترجي الرياضي 3:26 دقيقة ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق مع برشلونة 2:27 دقيقة بايرن ميونيخ يحلّ ضيفاً ثقيلاً على مونشنغلادباخ 3:11 دقيقة تشلسي يأمل تجاوز تعثرات الجولات الماضية