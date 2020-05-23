وحافظ الفريق البافاري البطل على مسافة الأمان البالغة 4 نقاط عن دورتموند الثاني 57 نقطة في صدارة ترتيب بوندسليغا وذلك قبل قمة المرحلة 28 بين دورتموند وبايرن الكلاسكير يوم الثلاثاء القادم.

وسجل لبايرن أهدافه، ليون غوريتسكا 17، توماس مولر 41، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 46، الكندي ألفونسو ديفيز 61، والنمساوي مارتن هينتيرغير مدافع الضيوف خطأ في مرمى فريقه74.

أما ثنائية آينتراخت فرانكفورت فوقع عليها هينتيرغير نفسه 52- 55.

وبات آينتراخت في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

- نهاية المباراة بفوز مبين للفريق البافاري 5-2.

- د 83 القائم الأيسر لنوير ينوب عنه بالتصدي لتسديدة قوية.

- د 74 النمساوي هينتيرغير نفسه ولكن هذه المرة بشباك حارسه تراب يضيف الخامس لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه.

- د 68 نوير يتصدى لكرة خطيرة جداً كاد أن يضعها الصربي ميات غاسينوفيتش في الشباك.

- د 61 الكندي ألفونسو ديفيز يحرز الهدف الرابع لبايرن بعد متابعة داخل الجزاء.

خاض بايرن آخر 5 مباريات دون أن يتلقى هدفاً واحداً، والآن هدفان في 3 دقائق.

- د 55 في غفلة من دفاع وحارس بايرن مارتن هينتيرغير يرتقي فوق الجميع ويسجل برأسه الثاني

- د 52 الفرصة الأولى لآينتراخت فرانكفورت حولها المدافع النمساوي مارتن هينتيرغير لهدف بعد متابعة ركلة ركنية

- د 46 الهداف ليفاندوفسكي يوقع على الثالث برأسه بعد كرة مرفوعة من كومان.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح لبايرن ميونيخ.

- د 41 مولر هذه المرة يتقمص دور رأس الحربة الصريح ويسجل الثاني من خلال انفراده التام بمرمى الضيوف.

- هذه التمريرة الحاسمة رقم 17 لمولر هذا الموسم. أكثر لاعب صناعةً للأهداف في بوندسليغا وفي أوروبا هذا الموسم.

- د17 الهدف الأول لبايرن سجله ليون غوريتسكا بعد متابعة ممتازة داخل منطقة الجزاء لكرة مولر.

- الضغط البافاري واضح على مرمى آينتراخت ولكن بلا فعالية حتى ربع ساعة من البداية.

- د 11 الهداف البولندي ليفاندوفسكي يصيب العارضة بتسديدة قوية.

- صافرة البداية "المدوية" طبعاً بسبب غياب الحضور الجماهير عن المدرجات تعلن إنطلاق المباراة.

- فرانكفورت فاز ٥-١ ضد بايرن في النصف الأول من الموسم – وهو أكبر انتصار ضد بايرن منذ ١٩٧٧ (٤-٠). ترك مدرب بايرن نيكو كوفك منصبه بعد المباراة.