وكانت أمسية مليئة بالعواطف بوداع النجمين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن اللذان دخلا كبديلين في الشوط الثاني وسجل كل منهما هدفاً في المباراة الأخيرة لهما على ملعب أليانز آرينا.

وسجل للفريق البافاري، الفرنسي كينغسيلي كومان 4، النمساوي دافيد ألابا 53، البرتغالي ريناتو سانشيز 58 الفرنسي فرانك ريبيري 72، والهولندي آريين روبن 78.

فيما وقع على هدف آينتراخت فرانكفورت الفرنسي سباستيان هولير 50.

وأنهى بايرن الدوري برصيد 78 نقطة أمام منافسه بوروسيا دورتموند 76 نقطة.

أما فرانكفورت فرغم خسارته ضمن المركز السابع الذي قد يؤهله للعب في اليوربا ليغ في حال فوز بايرن بلقب كأس ألمانيا.

ولم يسبق لفريق في الدوري الألماني عدا بايرن أن توج بـ3 مواسم متتالية، أما لقب اليوم فهو رقم 29 لبايرن في الدوري الألماني.

وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليغا في المرحلة الأخيرة منذ 2010.

وبعدما أهدر فرصة حسم اللقب في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه لايبزيغ، بدا بايرن ميونيخ مصمما منذ البداية على تحقيق الفوز وان كانت نقطة واحدة كافية لضمان اللقب، فبكر بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة، وسنحت له العديد من الفرص لزيادة الغلة دون نتيجة، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويضيف رباعية رداً على إدراك الضيوف للتعادل.

ووجه بايرن ميونيخ إنذاراً شديد اللهجة للايبزيغ خصمه في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا السبت المقبل في سعيه لتحقيق الثنائية.

وجلس الثلاثي ( رافيينا وروبن وريبيري) على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالفرنسي والهولندي في الشوط الثاني، ولم تتح له الفرصة لإشراك رافينيا كونه ارغم على إجراء تغيير اضطراري بسبب اصابة ليون غوريتسكا اواخر الشوط الأول ودفعه بسانشيز.



تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز بايرن 5-1 والظفر باللقب للمرة السابقة توالياً.

- د (78) الراحل الآخر عن بايرن روبين يسجل اسمه على لائحة الشرف بتوقيعه على الهدف الخامس.

- هدف رابع لبايرن د (72) ريبيري يسجل في ليلته الأخيرة هدفاً رائعاً للغاية. بايرن ميونيخ (4) وآينتراخت فرانكفورت (1).

- د (60) دخول تاريخي أخير للفرنسي فرانك ريبيري إلى أرضية ملعب أليانز أرينا كبديل لمواطنه كومان.

-هدف ثالث لبايرن د (58) البرتغالي ريناتو سانشيز يراوغ دفاع آينتراخت فرانكفورت ببراعة ويسجل الثالث للفريق البافاري بايرن ميونيخ (3) واينتراخت فرانكفورت (1).

- د (53) هدف لبايرن مولر يسدد، تراب يتصدى وألابا يتابع في المرمى بايرن ميونيخ (2) واينتراخت فرانكفورت (1).

- هدف د (50) هولير يعدّل النتيجة لآينتراخت فرانكفورت بمتابعة قريبة من المرمى. بايرن ميونيخ (1) واينتراخت فرانكفورت (1)

- نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن 1-0

- د (31) فرصة خطيرة لبايرن، العارضة تنوب عن تراب في المرة الأولى وف المرة الثانية حارس سان جيرمان المُعار يبعد خطر كرة مولر.

- د (26) غنابري يوقع على الهدف الثاني لبايرن، لكن الفار أثبت تسلل ممرر الكرة ليفا.

- د (13) ليفا يتوغل ويمر من دفاع آنتراخت لكن تراب يقف سداً بوجهه.

- د (09) تراب يبعد تسديدة قوية للنمساوي ألابا.

- هدف د (04) كومان يفتتح التسجيل بسهولة بعد لعبة جميلة من هجوم بايرن مررها مولر للفرنسي الشاب. بايرن ميونيخ (1) واينتراخت فرانكفورت (0).

- قبل بداية المباراة مراسم وداع رسمية لروبن وريبيري ورافينيا في أليانز آرينا.

- فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرانكفورت في البوندسليغا أكثر من فوزه على أي فريق زائر آخر في المنافسة (38).

- حصد بايرن ميونخ أول لقب ألماني له في 1932 بفوزه 2-0 على فرانكفورت في المباراة النهائية.